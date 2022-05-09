شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يتوجه لبروكسل للمشاركة بمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عبد الله بوحبيب، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لرئاسة وفد بلاده المشارك فى مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذى يعقد اليوم وغدا.

ومن المقرر أن يلقى بوحبيب كلمة لبنان فى الجلسة العامة للمؤتمر غدا، والتي يعلن خلالها موقف لبنان بشأن النازحين السوريين المتواجدين على أرض لبنان، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى المؤتمر.

ويتكون الوفد اللبنانى من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وسفير لبنان في بروكسل فادي حاج علي وعدد من الدبلوماسيين.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وجه - خلال اجتماع فى 5 مايو الجاري مع وزيرى الخارجية والشؤون الاجتماعية - بالتأكيد خلال المؤتمر على عدم استطاعة لبنان على تحمل النزوح السوري على أراضيه.

وأكد بوحبيب أن لبنان سيطبق قرار مجلس الوزراء الذى اتخذ في حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب في هذا السياق، وذلك في إشارة إلى الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية في عام 2020 لعودة النازحين السوريين تدريجيا، داعيا الأمم المتحدة للتعاون في هذا الشأن.