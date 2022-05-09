شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث يعمل على تحديد أسباب الإصابة بالسرطان.. ماذا أظهر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعمل فريق من الباحثين بقيادة جامعة ييل، على تحديد العوامل المسببة للتغييرات في الحمض النووي التي تساهم بشكل أكبر في نمو السرطان في معظم أنواع الأورام الرئيسية.



الفريق في ورقة جديدة نُشرت في مجلة علم الأحياء الجزيئي والتطور، أن نهجهم الجديد في التحليل الجزيئي يجلب الوضوح إلى نقاش طويل الأمد حول مدى سيطرة البشر على تطور السرطان عبر الزمن.

قال أستاذ الإحصاء الحيوي في كلية ييل للصحة العامة الدكتور جيفري تاونسند:"إن النظر في حالات الطفرات الجينية المحددة يمكن أن يكشف عن مدى تسبب التعرضات التي يمكن الوقاية منها مثل الأشعة فوق البنفسجية في نمو الورم في 24 سرطانا".

وأضاف تاونسند : "يمكننا الآن الإجابة عن السؤال على حد علمنا، ما هو المصدر الأساسي للطفرات الرئيسية التي غيرت تلك الخلايا لتصبح سرطانية بدلا من أن تبقى أنسجة طبيعية؟ ".

وأوضح تاونسند أنه من المعروف أن بعض أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة يمكن الوقاية منها بدرجة كبيرة بقرارات بشرية، حيث تظهر سرطانات الجلد مثل الورم الميلانيني في جزء كبير منه بسبب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية، وغالبا ما يمكن إرجاع سرطانات الرئة إلى استخدام التبغ، ولكن العلماء كافحوا منذ فترة طويلة لقياس مدى تطور ورم أي فرد كنتيجة لإجراءات يمكن الوقاية منها مقارنة بالشيخوخة أو الصدفة.

أظهر العلماء في السابق أنه يمكنهم التنبؤ بشكل موثوق بكيفية تسبب عوامل معينة في حدوث طفرات معينة تغير الجينوم في الأنسجة. من خلال الجمع بين هذه المعرفة وطريقتهم التي تحدد مساهمة كل طفرة في السرطان، أظهر تاونسند وزملاؤه النسبة المئوية المحددة من اللوم الذي يجب إسناده إلى عوامل معروفة وغير معروفة ولكنها محددة في ظهور السرطان.

وأوضح تاونسند "هذا يعطينا آخر قطعة أحجية لربط ما حدث للجينوم الخاص بك بالسرطان، وهذا مباشر حقا نحن ننظر في ورمك، ونرى الإشارة المكتوبة في ورمك عن سبب هذا السرطان."

وكتب الباحثون في تقريرهم أن بعض أنواع السرطان يمكن السيطرة عليها أكثر من غيرها، على سبيل المثال، تمثل العوامل التي يمكن الوقاية منها جزءا كبيرا من تكوين أورام المثانة والجلد، ومع ذلك وجدوا أن سرطانات البروستات والأورام الدبقية تُعزا إلى حد كبير إلى العمليات الداخلية المرتبطة بالعمر.

واقترح تاونسند أن السكان المحليين أو المهن الذين يعانون من مستويات عالية بشكل غير عادي من السرطان قد يكونون قادرين أيضا على استخدام النتائج لاكتشاف حالات التعرض لمواد مسرطنة، وقال إن الفكرة تبدو واعدة، لأن تحديد نسبة العوامل يمكن أن يكشف الأسباب الكامنة وراء نمو الورم.

وأضاف تاونسند: "يمكن أن يكون مفيدا من حيث إعطاء الناس ملاحظات تتيح لهم معرفة أسباب الإصابة بالسرطان، قد لا يرغب الجميع في معرفة ذلك، ولكن على المستوى الشخصي، قد يكون من المفيد للناس أن ينسبوا إصابتهم إلى أسبابها".

وبحسب الباحثين لا يتم دمج جميع التغييرات الجينية التي تؤدي إلى الأورام في النهج الحالي، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التغييرات الجينية المعقدة تماما مثل الجينات المضاعفة أو الكروموسومات.

ويواصل العلماء اكتشاف عوامل جديدة تؤدي أيضا إلى نمو الورم، لذلك حذر تاونسند من أن الأساليب الحالية لا توفر محاسبة كاملة،

ولا تزال طريقة فريقه دون تجربة على العديد من السرطانات الأقل تكرارا والتي لم تدرسها المجموعة بعد.

وبحسب تاونسند يمكن أن تساعد النتائج مسؤولي الصحة العامة على التعرف بسرعة على مصادر السرطان قبل أن تؤدي إلى المزيد من الأورام، وبالتالي إنقاذ الأرواح.

وكتب الباحثون في الدراسة أن "تدخل الصحة العامة الذي يستهدف تقليل التعرض لهذه العلامات التي يمكن الوقاية منها من شأنه أن يخفف من شدة المرض عن طريق منع تراكم الطفرات التي تساهم بشكل مباشر في النمط الظاهري للسرطان".