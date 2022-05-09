شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سُّلطان عمان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التى أُجريت له.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، أن السُّلطان أعرب في البرقية عن صادق التمنّيات لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمدّ في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورفعة وازدهار.