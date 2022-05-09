شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سُّلطان عمان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التى أُجريت له.