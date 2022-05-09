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سلطان عمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

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القاهرة - سامية سيد - بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سُّلطان عمان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التى أُجريت له.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، أن السُّلطان أعرب في البرقية عن صادق التمنّيات لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمدّ في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورفعة وازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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