شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 12مواطنا من الضفة الغربية، أربعة شبان من بلدة رمانة، فى جنين وهم: رواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، وإبراهيم محمد شوقي العمور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود عماد الريماوي (22 عاماً) من بيت ريما، والشاب نديم النعسان من المغيّر، بعد الاعتداء عليه بالضرب وتحطيم مركبته.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى إبراهيم حشاش (17 عاما)، والشاب مصطفى قنيص (20 عاما) من منطقة الجداول بمدينة بيت جالا، والمواطن عدنان شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الفوار الفتى إسلام حسن الراعي (16 عاما)، ومن سلفيت اعتقلت المواطنين: ساهر عمار مرعي (20 عاما)، وعوض مصطفى مرعي (23عاما) من قراوة بني حسان