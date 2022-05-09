شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذَّرت الكويت من تداعيات تنفيذ الاحتلال الغاشم مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل، وتهجير 4000 فلسطيني عن قراهم ومنازلهم.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - أن هذه الخطط الاستيطانية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, لاسيما القرار 2334 تشكل تقويضاً لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.