شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: يجب وقف إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، إن الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المُنظم وتوفير الحماية الدولية للشعب من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة الفلسطينيين وإصرارهم على حماية أرضهم والذود عن مقدساتهم مهما غلت التضحيات.

وأكد اشتية، أن عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مُحملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد محمود سامي خليل عرام (27 عامًا) مساء اليوم جنوب طولكرم.

وتقدم اشتية لذوي الشهيد عرام بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان فلسطيني آخر قتل برصاص حراس مستوطنة في تقوع ببيت لحم الواقعة في جنوب الضفة الغربية. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه حاول إطلاق النار على حراس المستوطنة فيما ذكرت صحف إسرائيلية إنه قتل خلال محاولة تسلل للمستوطنة وكان معه ثلاثة فلسطينيين آخرين غير انهم تمكنوا من الفرار.