شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في اجتماع المانحين المزمع عقده يوم الثلاثاء.

وسيجري رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من اللقاءات السياسية مع وزيرة خارجية النرويج، ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي، إضافة لإلقاء كلمة فلسطين في الاجتماع.

وسيدعو رئيس الوزراء الفلسطيني إلى إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، والدول المانحة لاستمرار دعمها لفلسطين.