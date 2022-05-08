شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع العراقية": توقيع تعاقدات مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن توقيع عقود مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.



وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - إن "الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا وأمريكا في استيراد أسلحة متطورة ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تاثيره في جميع المعارك مع عصابات داعش الإرهابي".



وأضاف أن "الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويل التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة بعد أن اثبتت وبشكل فعال تاثيره في المعارك حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية".



وتابع العرداوي أن "الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسئ إلى الدولة والأجهزة الأمنية حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبير على العدو".. مؤكدا أن" استيراد اصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع دول الأوروبية".