شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن ينعى شهداء سيناء ويثمن دور الجيش المصرى فى دحر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السفير اليمنى عميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور محمد على مارم شهداء القوات المسلحة جراء الهجوم الإرهابى الجبان، الذى وقع بمنطقة غرب سيناء؛ معربًا عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لقيادة وشعب مصر الشقيقة ومن خلالهم لذوي الضحايا الذين استشهدوا جراء هذا العمل الإرهابى متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكد السفير اليمنى استنكاره وإدانته الشديدة بأقسى العبارات لهذا العمل الإرهابى الجبان الذي جاء خلال أيام العيد في محاولة بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، مشيداً بما تبذله القوات المسلحة المصرية من جهود مشهودة لدحر الاٍرهاب الأسود وما تتخذه من تدابير ضد هذه الفئة الإجرامية واستئصال شأفتها الشيطانية.

وأدانت سفارة اليمن وجميع العاملين بها العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محطة لرفع المياه في غرب سيناء، وأسفر عنه استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية.