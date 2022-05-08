شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: انتزاع 998 لغما فى أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأول من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد بيان لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أنه انتزع خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، 998 لغما في مختلف مناطق اليمن.

وأشار البيان، والذي أوردته "سبأ"، إلى أن من بين الألغام 677 لغما مضادا للدبابات، و321 ذخيرة غير متفجرة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 336 ألفا و891 لغما زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.