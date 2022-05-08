شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نقف مع الشعب المصرى من أجل اجتثاث الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفي، برقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء فيها "ببالغ الأسى والحزن، تلقينا خبر الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد مقدرات الشعب المصرى غرب سيناء."

وأضاف المنفى فى برقيته : نشارككم وعائلات الضباط والجنود الذى قضوا نحبهم أحزانهم، فإننا نقدم لكم تعازينا الحارة ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن استنكارنا وشجبنا للإرهاب.

أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى على وقوف بلاده مع الشعب المصرى وحكومته من أجل اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه فى المنطقة.