شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أشخاص أثناء اجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 10 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية.



وذكرت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الأحد - أن دورية أمنية بالميناء التجاري بمنطقة حلق الوادي تمكنت من ضبط 10 أشخاص بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العامة.



من ناحية أخرى، تمكنت دورية أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني بشاطئ "كاب نيقرو" بمنطقة نفزة من العثور على 300 صفيحة من مخدر القنب الهندي (تزن حولي 30 كيلو جراما) لفظتها أمواج البحر، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.