شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني الاتحادي" الإماراتي يدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، مؤكدا وقوف الإمارات قيادة وشعبا مع مصر.



وعبر رئيس المجلس صقر غباش في رسالة تضامن إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وقال غباش "إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الآثمة والإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة تماما مثلما هي تستهدف نشر العنف والتطرف والإرهاب.. ونؤكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا مع جمهورية مصر العربية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة واقتلاع جذورها الفكرية التكفيرية".



وأعرب عن خالص تعازيه للشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها لتواصل مسيرتها في التنمية والإعمار