شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يلقي القبض على 3 من قيادات (داعش) في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة من قيادات تنظيم (داعش) بما يسمى قاطعي "الفرات والبركة"، بعملية خاطفة في بغداد.



وقالت الخلية - في بيان اوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إنه "بجهد استخباري وبمتابعة استمرت لعدة أيام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش".



وأوضحت الخلية أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الأنبار، والاشتراك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير.