شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تعلن توزيع مساعدات على 66 ألف نازح يمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتوزيع مساعدات على نحو 66 ألف من النازحين في اليمن.



وقالت المنظمة الأممية - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنها "قدمت مساعدات إلى 65 ألفا و800 من النازحين في اليمن، منذ سبتمبر 2021 حتى فبراير الماضي، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الأحد.



وأضافت: أن "هذه المساعدات تحتوي على الطعام ومستلزمات النظافة الأساسية للأسرة".



وتشهد اليمن حربا منذ سبع سنوات، أدت إلى حركة نزوح واسعة وتدهور للأوضاع الاقتصادية، والتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وفقا لتقارير أممية.