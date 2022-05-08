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اليونيسف تعلن توزيع مساعدات على 66 ألف نازح يمني

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القاهرة - سامية سيد - قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتوزيع مساعدات على نحو 66 ألف من النازحين في اليمن.


وقالت المنظمة الأممية - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنها "قدمت مساعدات إلى 65 ألفا و800 من النازحين في اليمن، منذ سبتمبر 2021 حتى فبراير الماضي، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الأحد. 


وأضافت: أن "هذه المساعدات تحتوي على الطعام ومستلزمات النظافة الأساسية للأسرة".


وتشهد اليمن حربا منذ سبع سنوات، أدت إلى حركة نزوح واسعة وتدهور للأوضاع الاقتصادية، والتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ، وفقا لتقارير أممية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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