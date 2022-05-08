شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمنى يعزى الجبالى فى شهداء الهجوم الإرهابى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس النواب اليمنى الشيخ سلطان البركانى، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى الجبالى، باستشهاد وإصابة عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية جراء الهجوم الإرهابى الجبان الذى ارتكبته العناصر الإرهابية فى محطة لرفع المياه غرب سيناء.



وأكد البركانى، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن مصر صلبة شامخة فى مواجهة كافة أشكال الإرهاب والشر، ولن تنال من مصر وشعبها أى محاولات من أعداء الإنسانية والحياة.



وقال البركانى إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من تصد بطولى للعمل الإرهابى الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة قوامها التصدى بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره.



وأضاف "إننى باسمى وزملائى أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإرهابى والجبان.. ونؤكد أنه لن ينال من عزم الدولة المصرية وعروبتها وتاريخها وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن يوقف الشعب المصرى عن مسيره نحو البناء والتنمية".



وتابع البركانى فى البرقية "لقد آلمنا جميعا هذا الحادث الإرهابى والمصاب الجلل، ونتوجه لمعاليكم ومن خلالكم إلى حكومة وشعب مصر العظيم بخالص العزاء والمواساة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويشفى الجرحى، وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.



كما أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمنى، بأشد العبارات، العمل الإرهابى الآثم بغرب سيناء والذى أدى إلى استشهاد وجرح ضباط وجنود مخلصين من جيش مصر العظيم أثناء أدائهم لواجبهم الوطني.



وقالت هيئة رئاسة المجلس، فى بيان بحسب وكالة "سبأ"، "إننا إذ نسطر هذه الإدانة فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مع أشقائنا فى جمهورية مصر الحبيبة قيادة وحكومة وشعبا ضد هذه الأعمال الإجرامية".. مؤكده وقوف اليمن مع مصر لمواجهة كافة الأعمال التخريبية التى تحاول العبث والمساس بأمنها واستقرارها وعراقتها وتاريخها ومكانتها وعجلة تطورها.