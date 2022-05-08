شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: الطيران الحربى يدمر سيارة تقل عناصر داعشية فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمر طيران الجيش العراقي، سيارة تقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى شمالي العراق.



وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية اليوم الأحد أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث حلق تشكيل مسلح من طيران الجيش تجاه السيارة، وأثناء عملية الاستطلاع حاولت عناصر التنظيم الهرب، إلا أن طيران الجيش تمكن من قصفهم وقتلهم جميعا .