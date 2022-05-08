أعراض "غير عادية" تنذر بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر موقع "ليفربول إيكو" البريطاني من 9 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان، مشدداً على ضرورة زيارة الطبيب بشكل عاجل في حال بدء ظهورها.



وقال موقع "ليفربول إيكو" البريطاني إن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تخشى أن يرتفع عدد المصابين بالسرطان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا.

وقالت نيغات عارف طبيبة عامة خلال حديثها لقناة "ITV" البريطانية، أن هذه العلامات التحذيرية تتجلى في: سعال مصحوب بالدم ونزيف مع البراز ونزول الدم مع البول وفقدان غير مبرر للوزن وتعرق ليلي وسعال مستمر لمدة 3 أسابيع ونتوءات في مختلف أنحاء الجسم والتعب الدائم وانتفاخ في البطن لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

إلى ذلك، كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن أعراض تحذيرية أخرى، تستوجب زيارة الطبيب أيضا، وهي ظهور تغيرات على الجلد وحكة في الجلد وحموضة المعدة وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت الهيئة: "قد يكون من الصعب ملاحظة الأعراض في بعض أنواع السرطانات، لذلك من المهم التحديث إلى طبيبك في حال شعرت أن شيئا ما ليس على ما يرام ولست متأكدا من السبب".