شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يتفقد سير عملية انتخابات المنتشرين بالخارج من مبنى الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على أهمية الانجاز الذى تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين فى دول الانتشار، متمنياً أن تنتهى هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عون لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وذلك للاطلاع على وقائع المرحلة الثانية من عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين المسجلين للانتخابات النيابية لدورة 2022 فى 48 دولة، والتى انطلقت منتصف ليل اليوم من أستراليا.

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون وصل فى العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم إلى مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حيث كان فى استقباله وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هانى شميطلى وعدد من المديرين العامين فى وزارتى الداخلية والبلديات والاتصالات والمسؤولين الذين يتابعون سير العملية الانتخابية فى الخارج.

وتوجه الرئيس عون وصحبه إلى القاعة المخصصة لمتابعة علميات الاقتراع حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه مدير المغتربين فى وزارة الخارجية اللبنانية السفير هادى هاشم الذى أطلعه على مراحل اقتراع المنتشرين اللبنانيين فى الخارج فى مرحلته الثانية، لافتاً إلى أن الاتصال مباشر عبر الشاشات والانترنت مع كل مراكز الاقتراع فى الدول الأوروبية والآسيوية والاميركيتين وإفريقيا ودولة الامارات العربية المتحدة.

وانتهت جولة الرئيس اللبنانى فى القاعة الكبرى حيث الشاشات التى تنقل مباشرة عمليات الاقتراع من الأقلام المنتشرة فى الخارج، وتابع عبر الشاشات العملاقة ما يجرى فى هذه الأقلام.