شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الاجتماع الأول للوزراء المعنيين بالحد من الكوارث 12 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الاجتماع الوزارى العربى الأول للوزراء المعنين بالحد من مخاطر الكوارث يوم 12 مايو الجارى، والذى سيسبقه اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وتأتى هذه الدورة فى ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتى أثرت فى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحيث ان المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

كما سيتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، متابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمى السابع للحد من مخاطر الكوارث وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.