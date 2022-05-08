مستخدمو هواتف آيفون يكتشفون ثغرة فنية في تطبيق أبل ميوزيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يشتكي مستخدمو آيفون من أن "أبل ميوزيك" تقوم بتثبيت نفسها على قاعدة توصيل الهاتف، مما يؤدي إلى إيقاف تطبيقاتهم الأخرى.



ذكرت عدة تقارير أن هناك ثغرة فنية في تطبيق الموسيقى أبل ميوزيك آي.أو.إس تجعله يقوم بتثبيت نفسه بشكل مباشر وتلقائي على قاعدة توصيل الهاتف الذكي آيفون عند تنزيله بدلا من الشاشة الرئيسية للهاتف.

كما يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات الأخرى التي سبق وضعها على قاعدة التوصيل ليحل محلها، وهو أمر لا تستطيع التطبيقات عملها بشكل طبيعي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض أصحاب هواتف آيفون اكتشفوا الثغرة التي تجعل أبل ميوزيك يثبت نفسه كخدمة الموسيقى الأساسية عند تلقي طلب تشغيل خدمة موسيقية عبر المساعد الشخصي الذكي سيري، حتى إذا كان قد تم اختيار خدمة موسيقى أخرى مثل سبوتيفاي باعتبارها الخدمة الأساسية على الهاتف الذكي.

ولم يتضح حتى الآن مدى انتشار هذه الثغرة الأمنية بين أجهزة آيفون في العالم، حيث أظهرت الاختبارات التي أجراها خبراء تك كرانش عن نتائج متباينة.

وبحسب تك كرانش فإن مشكلة التثبيت التلقائي لتطبيق أبل ميوزيك على قاعدة اتصال آيفون موجودة في مختلف إصدارات نظام التشغيل آي.أو.إس 15 وهو ما يعني أنها ليست مرتبطة بأحدث إصدار من هذا النظام. كما أنها موجودة في طرز مختلفة من هواتف آيفون.

من ناحيتها ذكرت شركة أبل أنها تدرس هذه التقارير وليس لديها أي تفاصيل بشأن المشكلة في الوقت الراهن.

اكتشف كيفن آرتشر، مطور iOS، أولاً السلوك الغريب لـ"Apple Music"، ونشر مقطع فيديو على Twitter أظهر أن التطبيق يتجاوز موضع الإرساء على جهاز iPhone الخاص به حيث كان تطبيق Spotify. لكن الاختبارات اللاحقة تشير إلى أن الخطأ لا يستهدف على وجه التحديد Spotify أو تطبيقات الموسيقى الأخرى التابعة لجهات خارجية.

ومع ذلك، يمكن أن يجذب هذا النوع من الأخطاء مزيدًا من الاتهامات لشركة أبل إذا لم تتم معالجته بسرعة، لأنه يتعارض مع تشريعات مكافحة الاحتكار التي قد تملي قريبًا على شركات التكنولوجيا الكبرى أنها لا تستطيع إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.