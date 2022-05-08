الهند تخطط لاستكشاف كوكب الزهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها تعمل على مشروع لإرسال مركبة لاستكشاف كوكب الزهرة.



وحول الموضوع قال رئيس المنظمة، بانيكر سومناث في مقابلة صحفية مؤخرا "تخطط منظمتنا لإطلاق مركبة آلية إلى كوكب الزهرة عام 2024، في الفترة التي تكون فيها المسافة بين الأرض والزهرة ملائمة لهذه الرحلة".

وأضاف "الهند يمكنها التحضير وإطلاق مهمة نحو الزهرة في وقت قصير نسبيا كونها تملك جميع المقومات لهذه المهمة.. إطلاق المركبة نحو هذا الكوكب من المفترض أن يجري في الفترة التي تكون فيها الزهرة في أقرب مسافة من الأرض، وفي حال فشلنا في إطلاق المركبة في عام 2024 سيتوجب علينا الانتظار حتى عام 2031 ليقترب الكوكبان من بعضهما مجددا"

وأشار سومناث إلى "أن المركبة التي سترسلها وكالته إلى الزهرة ستقوم بعدة مهمات منها دراسة الطبقات السطحية لقشرة هذا الكوكب، وتحليل عينات هذه الطبقات وآليات تشكلها، فضلا عن دراسة تأثير الرياح الشمسية على طبقات الأيونوسفير المحيطة بالزهرة.

وتملك الهند خبرة كبيرة في استكشاف الكواكب والأجسام السماوية حاليا كونها أرسلت من قبل مركبة لاستكشاف المريخ، ومركبات لاستكشاف القمر.