دراسة تكشف أن الولادات في الهند المكتظة بالسكان أقل من خمس سنوات مضت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

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قالت دراسة وطنية حول صحة الأسرة في الهند، إن النساء الهنديات من جميع المجموعات الدينية، ينجبن في الوقت الراهن عددا أقل من الأطفال.



وذكرت الدراسة التي نشرت في عيد الأم الذي تحتفل به الهند اليوم الأحد، أن معدل الولادات الإجمالي في البلاد تراجع من 2.2 إلى 2.0 خلال خمس سنوات.

ويشار إلى أن معدل الولادات الكلي (إجمالي معدل الخصوبة) هو متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة في نهاية فترة الإنجاب. وهذا المؤشر هو أهم عامل في حساب النمو السكاني.

ووفقا للدراسة التي أجريت في جميع ولايات الدولة في 2015-2016 ، فقد كان هذا المؤشر 2.2 ، وفي 2019-2021 انخفض إلى 2.0.

وفقًا للوثيقة، هناك خمس ولايات فقط في الهند (من أصل 28 ولاية وثمانية أقاليم اتحادية) تتجاوز فيها هذه النسبة 2.1، بما في ذلك بيهار (2.98) وميغالايا (2.91) وأوتار براديش (2.35) وجارخاند (2.26) و مانيبور (2.17).

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان معدل الولادات للمرأة الواحدة في الجمهورية، حوالي ستة مواليد. واعتبارا من سبعينيات القرن الماضي، بدأت حملة لتحديد النسل في الهند ومن خلالها تقترح السلطات على السكان عدم إنجاب أكثر من طفلين. ولكن ذلك لم يمنع عدد سكان البلاد من بلوغ حوالي 1.4 مليار نسمة ويزداد عددهم بأكثر من مليون كل شهر.