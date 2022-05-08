شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن اعتقال منفذى "عملية إلعاد" بعد مرور أكثر من 80 ساعة على التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، عن إلقاء القبض على اثنين منفذي عملية إلعاد، التي وقعت الخميس الماضي شرق تل أبيب، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعد مرور أكثر من 80 ساعة على تنفيذ العملية.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أنّ منفذي عملية إلعاد تم اعتقالهم على بعد حوالي 500 متر من منطقة الحدث.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أنه تم اعتقال المنفذين من غابة بين مستوطنة إلعاد ومنطقة راس العين في تل أبيب، ودون إطلاق النار عليهما.

من جهته، أصدر بيان مشترك للمتحدثين باسم الشرطة الاسرائيلية ووسائل الإعلام في جهاز الشاباك والجيش الاسرائيلي، بيان مشترك، "في عملية مشتركة ،تم اعتقال المنفذان اللذين نفذا العملية في بلدة إلعاد".

وأضاف، تم القبض على الاثنين خلال عمليات مسح بالقرب من إلعاد في نهاية عملية مشتركة للشرطة وجهاز الأمن العام وجيش الاحتلال، تم اعتقال المنفذان اللذين نفذا العملية في إلعاد بالقرب من المدينة.

وتابع البيان، شمل السعي المشترك استخدام القوات التكنولوجية والاستخباراتية والوحدات الخاصة من قبل الشرطة والشين بيت والجيش الاسرائيلى، بما في ذلك وحدة ماجلان ووحدة التسمم ومقاتلي لواء الكوماندوز ومساعدة مروحيات سلاح الجو.