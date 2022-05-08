شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يتفقد غرفة عمليات انتخابات المغتربين بوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، غرفة عمليات ومتابعة انتخابات المغتربين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت، للاطلاع على سير عمليات التصويت وفتح اللجان في المرحلة الثانية لتصويت اللبنانيين بالخارج والتي تجري في 48 دولة على مستوى العالم ويحق لأكثر من 194 ألف لبناني المشاركة فيها.

وأطلع الرئيس اللبناني على سير الانتخابات ونسب المشاركة حتى الآن في الدول الـ 41 التي فتحت فيها مراكز الاقتراع أبوابها، حيث لم تفتح بعد مراكز الاقتراع في 7 دول نظرا لفارق التوقيت حيث تفتح جميع المراكز في السابعة صباحا بتوقيت كل دولة.

وقال عون، خلال جولته، إن ما تقوم به وزارة الخارجية ليس عملا سهلا، معربا عن أمله في أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة بحيث تكون أسهل من اليوم.. مؤكدا أن هناك إمكانية أن يتم استخدام "كود" للتصويت وتأتي النتيجة دون صناديق وأقل كلفة على الدولة.

وتوجه الرئيس اللبناني بالتهنئة لوزارة الخارجية على إجراء الانتخابات بمرحلتيها دون مشاكل أو اعتراضات.

فتحت مراكز اقتراع المغتربين بالانتخابات النيابية أبوابها في 41 دولة على مستوى العالم حتى الآن، فيما تفتح مراكز الاقتراع في باقي الدول السبع خلال الساعات المقبلة نظرا لفارق التوقيت في الدول الـ 48 التي تجري فيها المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين في الخارج اليوم، حيث تفتح جميع اللجان في السابعة صباحا بتوقيت كل دولة.

وانطلقت المرحلة الثانية من التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدد من مدن استراليا وخصوصا سيدني وملبورن وبريزبن وكانبيرا، ثم مدن أيدلايد وبيررث والتي تضم جميعها 59 لجنة فرعية ويصوت فيها 20661 لبنانيا.

ثم توالت مراكز الاقتراع في فتح أبوابها بالإمارات العربية المتحدة وروسيا ورومانيا وقبرص وفرنسا وبريطانيا والدول الإفريقية، في حين تفتح مراكز الاقتراع خلال الساعات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور والمكسيك والبرازيل.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت أمس الأول الجمعة في 10 دول وهي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، حيث شارك فيها 18225 ناخبا من بين 30929 لهم حق التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة 59 %.