شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات اللبنانية: مراكز اقتراع المغتربين تفتح أبوابها بـ41 دولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مراكز اقتراع المغتربين بالانتخابات النيابية أبوابها في 41 دولة على مستوى العالم حتى الآن فيما تفتح مراكز الاقتراع في باقي الدول السبع خلال الساعات المقبلة نظرا لفارق التوقيت في الدول الـ 48 التي تجري فيها المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين في الخارج اليوم، حيث تفتح جميع اللجان في السابعة صباحا بتوقيت كل دولة.

وانطلقت المرحلة الثانية من التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدد من مدن أستراليا وخصوصًا سيدني وملبورن وبريزبن وكانبيرا ثم مدن أيدلايد وبيررث والتي تضم جميعها 59 لجنة فرعية ويصوت فيها 20661 لبنانيًا.

ثم توالت مراكز الاقتراع في فتح أبوابها بالإمارات العربية المتحدة وروسيا ورومانيا وقبرص وفرنسا وبريطانيا والدول الأفريقية، في حين تفتح مراكز الاقتراع خلال الساعات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور والمكسيك والبرازيل.

ويحق لـ 194348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج في الدول الـ 48 التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، حيث تضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، حيث سجل فيها 27982 شخصا يحق له الاقتراع تليها فرنسا بـ27813 ناخبا ثم كندا التي سجل بها أكثر من 27447 ألف مغترب ثم الإمارات العربية المتحدة بكتلة تصويتية تبلغ 25066 موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية، كما تضم أستراليا 20661 مغتربًا مسجلًا وألمانيا 16171 شخصًا وبريطانيا 6535 شخصًا وكوت ديفوار 6070 شخصًا والبرازيل 2861 شخصًا.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع الرئيسية في بلدان المرحلة الثانية 192 مركزًا بها 521 لجنة فرعية.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت أمس في 10 دول وهي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، حيث شارك فيها 18225 ناخبًا من بين 30929 لهم حق التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة 59%.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحًا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.