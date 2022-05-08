شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: إصابة مدنيين اثنين فى إطلاق نار شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، أن مدنيين اثنين أصيبا بجروج مختلفة في إطلاق نار بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النيران باتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر شرقي بغداد .

وأضاف أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن قطاع (62) في منطقة الكيارة بمدينة الصدر، مشيرا إلى أن نيران المسلحين أسفرت عن إصابة المدنيين الاثنين بجروح مختلفة.