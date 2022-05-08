مقتل قيادى إرهابى بارز بميليشيا "الشباب" على أيدى الجيش الصومالى

القاهرة - سامية سيد - قتل قيادي بارز من ميليشيات "الشباب" الإرهابية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة الصومالية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في شرقي محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأحد، أن عملية التصفية جرت في منطقة "شرفلي"، ما أسفر عن مصرع المدعو فارح علي ورسمي الذي كان مسؤول الحركة الإرهابية في مناطق شرق إقليم غلغدود.

جدير بالذكر، أن قوات الجيش الصومالي تواصل حملة للقضاء على شوكة فلول مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.