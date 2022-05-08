شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين فى الانتخابات النيابية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية والأخيرة من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية.

ويدلي بأصواتهم 194348 مغتربا لهم حق التصويت، في 48 دولة تجري فيها الانتخابات بمختلف قارات العالم، وهي الدول التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية.

وحسب موقع العين الإخبارى، تشمل قائمة الدول التي ستشهد التصويت بالمرحلة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضم أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، حيث سجل فيها 27982 شخصا يحق له الاقتراع.

يلي الولايات المتحدة، فرنسا بـ 27813 ناخبا، ثم كندا التي سجل بها أكثر من 27447 مغتربا، ثم الإمارات العربية المتحدة بكتلة تصويتية تبلغ 25066 ناخبا موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية.

كما تضم أستراليا 20661 مغتربا مسجلا، وألمانيا 16171 ناخبا وبريطانيا 6535 ناخبا، وكوت ديفوار 6070 ناخبا، والبرازيل 2861 ناخبا، وإيطاليا 2128، وغانا 1012 ناخباً، فيما باقي الدول بها أقل من 1000 ناخب.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع الرئيسية في بلدان المرحلة الثانية 192 مركزا فيها 521 لجنة فرعية.

وبحسب الجدول الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول توقيت الاقتراع في الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية ودول الأمريكتين الشمالية واللاتينية، ضمن الجولة الثانية من عملية اقتراع الناخبين، فإن أول الصناديق ستُفتح في أستراليا عند منتصف ليل السبت- الأحد في العاصمة الأسترالية كانبيرا وفي سيدني وملبورن وبريزبن وأيدلايد حيث يوجد 57 قلم اقتراع، يليها قلم واحد في بيررث عند الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة.

أما آخر الأقلام التي ستُقفل إيذاناً بانتهاء العملية الانتخابية للمغتربين فعددها 16 وتتوزع على خمس ولايات أمريكية حيث تُقفل صناديق الاقتراع فيها عند الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين بحسب توقيت بيروت.

انتخابات تشكل "بروفة" للسباق النيابي الأكبر الذي سيشهده لبنان في الخامس عشر من الشهر الجاري، في أول استحقاق برلماني يجري بعد انتفاضة عارمة اندلعت خريف 2019، وطالبت بتنحي الطبقة السياسية التي حملتها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والفساد الذي ينخر في جسد البلد.