معلومات عن حاسوب لينوفو Yoga AIO 7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

في يونيو/حزيران المقبل، يصبح حاسوب لينوفو الجديد Yoga AIO 7متاحا بالأسواق، كواحد من أبرز وأفضل الأجهزة في عام 2022.



وكشفت لينوفو عن مواصفات جهازها الجديد، كونه يأتي ضمن باقة موديلاتها من الحواسيب فئة الكل في واحد.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن حاسوب لينوفو الجديد Yoga AIO 7، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية:

1 ـ يزخر حاسوب لينوفو الجديد بشاشة فائقة الوضوح 4Kوحواف نحيفة للغاية ومعالجات Ryzenالقوية.

2 ـ الحاسوب Yoga AIO 7 الجديد يأتي بأبعاد (475x242x1.242) ملم ويبلغ وزنه 12.39 كجم، ويمكن ضبط ارتفاع الشاشة وإمالتها وتدويرها بمقدار 90 درجة.

3 ـ شاشة الحاسوب IPS قياس 27 بوصة تعمل بدقة الوضوح (3840x2160) بيكسل، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%، وتصل درجة السطوع إلى 400 قنديلة/م2.

4 ـ باقة التجهيزات التقنية للحاسوب على معالجات (Ryzen 5 6600H) و(Ryzen 7 6800H) مع بطاقة الرسوميات Radeon 600 المدمجة من AMDبشكل قياسي.

5 ـ يمكن تزويد الحاسوب الجديد ببطاقة رسوميات مخصصة حتى الموديل (Radeon RX 6600M) من (AMD) وبذاكرة رسومية (GDDR6) سعة 8 جيجابايت.

6 ـ تتراوح سعة ذاكرة الوصول العشوائي ما بين 16 و32 جيجابايت وتتوافر أقراص الحالة الساكنة (PCIe-SSD) بسعة 256 و512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

7 ـ تقدم الشركة الصينية الحاسوب من خلال اثنين من سماعات (JBL) بقدرة 5 واط.

8 ـ الجهاز يدعم شبكة الواي فاي (WiFi 802.11 ax/ac) أو شبكة (LAN)، ويمكن توصيل الشاشة الخارجية عن طريق منفذ (DisplayPort).

9 ـ الحاسوب يتوافر به 4 منافذ (USB 3.2) من الجيل الثاني مع كاميرا ويب بدقة 5 ميجابيكسل.

10 الجهاز يطرح في الأسواق العالمية بدءا من يونيو/حزيران المقبل، لكن الشركة لم تفصح عن أسعار الحاسوب الجديد في أسواق المنطقة العربية.