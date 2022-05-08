كل ما تريد معرفته حول هاتف موتورولا Moto E32

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضمن هواتف الفئة الاقتصادية، أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي الجديد Moto E32، والذي يحظى بالعديد من القدرات والمواصفات.



يأتي هاتف موتورولا Moto E32، بكاميرا خلفية ثلاثية (16 - 2 -2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية "سيلفي (8) ميجابيكسل.

ويتميز الهاتف الجديد، ببطارية سعتها 5 آلاف مللي أمبير ساعة، يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ (USB-C).

زودت موتورلا هاتفها Moto E32، بشاشة قياسها 6.5 بوصة من النوع (IPS)، وتعمل بدقة وضوح (1600x720) بيكسل، وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وتصل كثافة البيكسلات إلى 268 بيكسل في البوصة المربعة.

هاتف موتورولا Moto E32 الذي يأتي باللونين الفضي والرمادي، يعمل بنظام التشغيل جوجل (Android 11)،

أما المعالج المستخدم في هاتف موتورولا الجديد فهو من النوع (Unisoc Tiger T606 ARM-SoC).

يأتي الهاتف Moto E32 بإصدار واحد، بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وذاكرة صلبة "رام" 4 جيجابايت.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، يمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية للهاتف عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD) حتى سعة واحد تيرابايت.

ومن ضمن مميزات الهاتف الذكي، أن يحتوي على مستشعر بصمة الأصابع على جانبه.

هاتف موتورولا الذي يزن 184 جراما يبلغ سعره وفقا لموقع "gsmarena" نحو 150 يورو أي ما يعادل 2923 جنيها مصريا.