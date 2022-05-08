شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أفضل رجيم بعد الولادة القيصرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احصلي على جسم مثالي بعد الولادة القيصرية من خلال اتباع رجيم مميز يساعدك على إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن.



عند الولادة بالجراحة القيصرية تحتاج الأم إلى استعادة رشاقتها والتخلص من الوزن الزائد الذي تكتسبه المرأة أثناء فترة الحمل، ولهذا من المهم اتباع نوع من الرجيم لإنقاص الوزن وتخسيس منطقة البطن وفي نفس الوقت يجب أن يكون نظاما صحيا بما لا يتعارض مع التغذية الضرورية للأم أو إدرار الحليب للمولود.

يعد من أفضل أنواع الرجيم بعد الولادة القيصرية هو الرجيم الذي يعتمد على البروتينات والألياف والفيتامينات والحديد، كما يجب أن يكون قليل الدهون، ولهذا إليكِ رجيم صحي بعد الولادة القيصرية لمدة أسبوع.

وجبة الإفطار:

يجب أن يكون الإفطار بين الساعة السابعة والساعة التاسعة صباحًا.

اليوم الأول والثالث والخامس والسابع:

- كوب من اللبن الدافئ ويتم تحليته بملعقة من العسل الأسود.

- 2 بيضة مسلوقة وملعقتين من الفول.

- ثمرتان من التفاح أو المشمش أو الموز.

اليوم الثاني والرابع والسادس:

كوب من الزبادي أو كوب من اللبن الرائب مع 7 حبات من التمر.

وجبة إضافية:

يتم تناول الوجبة الإضافية بعد وجبة الإفطار بحوالي ساعتين.

اليوم الأول والثالث والخامس:

كمية قليلة من المكسرات ويفضل الكاجو والسوداني واللوز على أن تكون غير مملحة.

اليوم الثاني والرابع والسادس:

يتم تناول حوالي 3 ثمرات من الفاكهة سواء مشمش أو موز أو تفاح.

اليوم السابع:

يمكنك تناول كوب كبير من العصير الطازج.

مخاطر الولادة القيصرية.. حمل ملتصق ونزيف متكرر

رجيم ما بعد الولادة القيصرية

وجبة الغداء:

يجب أن تكون وجبة الغداء بين الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

اليوم الأول والثالث والخامس:

كوب من الزبادي مع نصف ثمرة من الخس وثمرة من الجزر.

اليوم الثاني والرابع والسادس:

قطعة من الجبن القريش مع طبق من سلطة الخضروات.

اليوم السابع:

كوب من الزبادي مع 3 ثمرات من المشمش المجفف.

وجبة العشاء

اليوم الأول والثالث والسادس:

كوب من الزبادي وطبق من السلطة، بيضة أومليت بالزبدة ونصف رغيف من الخبز.

اليوم الثاني والرابع والسادس:

نصف رغيف مع 2 قطعة من الجبن وطبق سلطة.

اليوم السابع:

2 كوب من الزبادي مع 3 ثمرات فاكهة.

رجيم لتخسيس البطن بعد الولادة القيصرية:

حتى يتم التخلص من البطن أو الكرش بعد الولادة القيصرية يجب اتباع بعض النصائح التي تعتبر بمثابة رجيم لتخسيس البطن.

- يجب الحرص على الإكثار من شرب الماء حتى يتم تحسين الدورة الدموية وتعويض الدم الذي فُقد أثناء الولادة كما أنه مهم للرضاعة.

- عليك بالحرص على تناول الأعشاب مثل النعناع واليانسون والكراوية والتي بدورها تساعد على التخلص من الكرش.

- الخضروات الورقية من الأطعمة المهمة في رجيم البطن بعد الولادة القيصرية، ومن أمثلتها الجرجير والخس والسبانخ.

- الإكثار من تناول منتجات الألبان من حليب وزبادي ولبن رائب، والتي يجب أن تكون خالية الدسم وبدون سكر أو تحليتها بالعسل.

- الفواكه والخضروات الطازجة من الأغذية الضرورية للتخلص من البطن بعد الولادة القيصرية ويمكنك تناولها بين الوجبات.

- عليك بتناول طبق من الحساء يوميًا على أن يكون الحساء خاليا من الكريمة أو الدهون ويُفضل أن يكون حساء خضروات.

- تناول حفنة من المكسرات يوميًا والتي تمنحك الطاقة اللازمة.

- من المهم تناول الحبوب الكاملة مع كوب من الحليب خالي الدسم.

- تجنب تناول الأطعمة المالحة والمقلية والمشروبات الغازية والسكريات.

- بعد التئام جرح الولادة القيصرية يجب الحرص على ممارسة تمرينات البطن ومن المهم استشارة الطبيب في ذلك.