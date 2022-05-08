شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء يوم أمس السبت، إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان الديوان الملكي: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هجري الموافق 7 مايو 2022، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية".