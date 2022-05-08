طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وغائم بالإمارات ومائل للحرارة فى الكويت

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:20 والمد الثاني عند الساعة 04:40 والجزر الأول عند الساعة 11:58 و الجزر الثاني عند 22:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.