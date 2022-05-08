علماء: تناول وجبات طعامك في غضون 12 ساعة يطيل عمرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ينصح العلماء بتناول جميع وجباتك في نافذة زمنية مدتها 12 ساعة إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول.



وأدى تقييد تناول الفئران للطعام على أكثر الساعات نشاطًا في يومها إلى إطالة عمرها بمقدار الثلث، في حين أن تقييد السعرات الحرارية فقط ساعدهاعلى العيش لمدة أطول بنسبة 10 في المائة في المتوسط.

ويقترح الباحثون أن الجمع بين الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والصيام هو الأمثل لطول العمر. وتظهر النتائج أنك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ولكنك تأكل في وقت متأخر من الليل فأنت لا تحصل على "الفوائد الكاملة".

وأصبح تناول الطعام في إطار زمني صارم، والمعروف باسم نظام الصيام المتقطع، أحد أكثر بدع اللياقة البدنية شعبية في السنوات الأخيرة.

الدكتور جوزيف تاكاهاشي، عالم الأحياء الجزيئية من معهد هوارد هيوز الطبي في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، والمؤلف الرئيسي للدراسة، مقتنع جدًا بالنتائج التي توصل إليها حتى أنه تبنى نظامًا غذائيًا مقيدًا لمدة 12 ساعة.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Science نظر فريق الدكتور تاكاهاشي في تأثير كل من النظام الغذائي ووقت التغذية على أكثر من 500 فأر خلال فترة أربع سنوات. واستخدم العلماء مغذيات آلية للتحكم في متى وكم يمكن أن تأكل الفئران، وتم السماح لبعض القوارض بتناول الطعام بقدر ما تريد، بينما تم تقييد السعرات الحرارية اليومية لدى البعض الآخر من 30 إلى 40 في المائة مما تاكله عادة. وتم تقسيم هذه المجموعات أيضًا حسب وقت التغذية، حيث كان لدى البعض إمكانية الوصول إلى الطعام على مدار 24 ساعة.

وتم إطعام البعض الآخر في فترة ساعتين في بداية الليل أو النهار، وأخيراً على مدار 12 ساعة خلال النهار أو الليل.

وتم وزن الفئران كل بضعة أسابيع وتمت مراقبة مستويات نشاطها بحثًا عن علامات الشيخوخة. وبمجرد أن بدأت الفئران في تقليل استهلاكها الغذائي أو مستويات نشاطها، خضعت للمراقبة عن كثب بحثًا عن علامات الأمراض المرتبطة بالعمر.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في الليل، على مدار ساعتين أو 12 ساعة، عاشت الفترة الأطول. وبعد موت جميع الفئران، أجرى العلماء عمليات تشريح لتقييم صحتها العامة وكذلك جمع عينات الأنسجة لمزيد من التحليل.

وتميل جينات العمر المرتبطة بالالتهاب في الجسم إلى أن تصبح أكثر نشاطًا مع تقدم عمر الفئران، في حين أن الجينات التي تنظم التمثيل الغذائي تصبح أقل نشاطًا، مما يتسبب في عدد من الاضطرابات المرتبطة بالعمر أو يساهم في حدوثها. ومن تحليلهم، وجد فريق الدكتور تاكاهاشي أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا للسعرات الحرارية أثناء الليل أظهرت عددًا أقل من هذه التغييرات المرتبطة بالعمر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.