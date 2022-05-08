شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية دعم القوات الأمنية لملاحقة فلول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام أى محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد.

وذكر بيان رئاسي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس برهم صالح التقي الكاظمي، وبحثا الأوضاع العامة في البلاد.. وأكدا أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلاد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن واستقرار العراق وسيادته.