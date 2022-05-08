شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بموقف الخارجية الأمريكية المعلن من الاستيطان وتؤكد: لكنه غير كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالموقف الذى أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقى لمستوى جريمة الاستيطان.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفي، تعقيبًا على إعلان سلطات الاحتلال المُصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، وهدم 12 قرية جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم فى الأغوار - "إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.

واعتبرت الوزارة ما يجرى استخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وحملت الخارجة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقى لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".