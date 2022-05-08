شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون ينشرون الشائعات لخلط الأوراق وخلق الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن: "جماعة الحوثيين، كثفت نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية-اليمنية بالرياض، وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي".

وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "اليمن" الفضائية الشرعية مساء السبت، إن: "هذه الممارسات تؤكد حجم القلق الذي ينتاب الحوثيين من طي اليمنيين لصفحة الماضي، ولم شملهم ، وتوحيد كلمتهم وموقفهم في مواجهة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني الذي يستهدف هويتهم الوطنية والعربية".

وجدد الدعوة لكافة الوسائل الإعلامية والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الدعايات التي تنشرها مواقع وصفحات الحوثيين.