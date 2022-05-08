شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين بشدة هجوم غرب سيناء وتؤكد دعمها لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، محطة لرفع المياه بمنطقة غرب سيناء فى مصر الشقيقة، مسفرا عن العديد من الوفيات والمصابين فى صفوف القوات المسلحة المصرية.

وأعربت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، و تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية إلى مكافحة الارهاب. كما جددت الجزائر دعوتها إلى تعزيز آليات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.

يذكرأن، أجرى رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اتصالا هاتفيا، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعرب خلاله عن إدانة الأردن الشديدة للاعتداء الإرهابى الجبان الذى استهدف محطة لرفع المياه غربى سيناء بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العسكريين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن.

وأكد رئيس الوزراء تضامن الأردن ووقوفه المطلق إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة آفتي الإرهاب والتطرف. وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التعازى لذوى شهداء الاعتداء الإرهابى وللحكومة والشعب المصرى الشقيق وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.