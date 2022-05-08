شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الليبية بالقاهرة تنعى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية السعودية استنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وأعربت وزارة الخارجية عن تعازى ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.