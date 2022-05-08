شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين حادث غرب سيناء الإرهابى وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت تونس، الاستهداف الإرهابى الجبان لإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والذى أسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - فى بيان اليوم - عن تضامنها الكامل فى هذا الظرف الأليم مع الشقيقة مصر فى محاربتها للإرهاب؛ سائلة الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل فى شفاء الجرحى، حفظ الله مصر من كل مكروه.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأكد الأمين العام - فى بيان نشره الموقع الرسمى للمجلس - تضامن دول مجلس التعاون الخليجى مع جمهورية مصر العربية، والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأعرب عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى، الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازى ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية فى التصدى للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.