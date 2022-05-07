شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" فى ريف حماة وسط سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة أشخاص في سوريا بجروح متفاوتة اليوم /السبت/ جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات إرهابيى "داعش" فى قرية عكش بريف السلمية الشرقي بمدينة حماة فى وسط سوريا.



ونقل التلفزيون السورى عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله،" إن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي "داعش" انفجر في قرية عكش بريف السلمية الشرقي خلال تواجد عدد من السوريين في المكان ما تسبب بإصابة رجلين اثنين وطفلة بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى".



ولقى شخص مصرعه في الـ 14 من شهر أبريل الماضي إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" بسيارة مدنية في قرية أبو لفة التابعة لناحية الرهجان بريف السلمية الشمالي الشرقي