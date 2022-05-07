فصيل فلسطينى يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف الجيش المصرى

القاهرة - سامية سيد - أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعاً للجيش المصرى، غرب سيناء؛ وأدّى لاستشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط.

وعبر عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الإسلامى خالد البطش عن بالغ تضامنها مع مصر فى مواجهة كل محاولات العبث بأمنها والنيل من استقرارها لخدمة العدو الصهيونى، متقدمة بخالص التعازى والمواساة للشعب المصرى الشقيق ولقواته المسلحة، وإلى عائلات الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

يذكرأن، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازى ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية فى التصدى للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها فى التصدى إلى التطرف والإرهاب.