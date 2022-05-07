شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات فلسطينية واسعة للهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت إدانات فلسطينية واسعة بعد إعلان المتحدث العسكرى المصرى عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد بعد إحباطهم هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابى، واكدت فى بيان صحفى مساء اليوم وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعبا، فى مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية، وأعربت عن ثقتها بقدرة مصر على مواجهة الارهاب والانتصار عليه.

وتقدمت الخارجية بخالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأدان الامين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلانى الهجوم الارهابى البشع وأكد على دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، والتضامن معها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار البلاد، ضد الهجمات الارهابية التى تستهدف الجيش المصرى ولا تخدم سوى اعداء الامة.

وعبر عن تضامن الشعب الفلسطينى مع مصر حكومة وشعباً، وقال هذا الهجوم الجبان الذى يستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة عموما، فإننا نقف إلى جانب الشعب والقيادة المصرية لمحاربة الاعمال الإرهابية التى تحاول اشاعة الفوضى والنيل من ارادة الجيش المصرى.

وتابع "نرسل تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللشعب المصرى تجاوز هذه المحنة الأليمة".

ودانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الهجوم الإرهابى وتقدمت فى بيان صدر عنها اليوم بخالص التعازى من الشعب والجيش والقيادة المصرية وذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أن الهجمات الإرهابية لن تنال من ارادة مصر الشقيقة وإصرارها على مواجهة الإرهاب، ومن دورها الإقليمى والقومى فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير وإنجاز الحرية والاستقلال والعودة.

وأدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بشدة العملية الإرهابيّة التى استهدفت موقعًا للجيش المصرى غرب سيناء.

واعتبرت الجبهة فى بيان صحفى أن هذه العملية الإرهابيّة تأتى فى سياق مخطط استهداف الدولة المصريّة وسيادتها ووحدة وأراضيها.

وتقدّمت الشعبيّة بخالص تعازيها ومواساتها من الشعب المصرى وأسر الشهداء، وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى.