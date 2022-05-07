شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد وقوفه مع مصر فى مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - وقوف اليمن إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة فى مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة موقف اليمن الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، معربة عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية فى التصدى للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدوره، أدان السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،اليوم، الهجوم الإرهابى الخسيس على نقطة رفع مياه غرب سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأعرب السفير - فى تصريح صحفى اليوم السبت - عن خالص تعازيه لمصر، رئيسا وحكومة وشعبا فى شهداء هذا العمل الإرهابى الجبان، سائلا المولى - عز وجل - أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد سفير الصومال بكفاءة رجال الجيش المصرى الذين تصدوا لهذا العمل الإجرامى الجبان ونجاحهم فى إحباطه، مشددا على تضامن ووقوف بلاده إلى جانب مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب، ودعم جهودها للتصدى لخطر الإرهاب والتطرف.

وأعرب عن ثقته فى قدرة الأجهزة المصرية على التصدى لمثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، متمنيا لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.