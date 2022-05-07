شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدوره، أدان السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،اليوم، الهجوم الإرهابى الخسيس على نقطة رفع مياه غرب سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد .