شكرا لقرائتكم خبر عن هزار يؤدى للموت.. وفاة شاب عراقى بعد وضع أصدقائه حبوب "فياجرا" فى كعكة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى شاب بسبب مزاح أصدقائه فى يوم ميلاده بقضاء المحمودية جنوبى بغداد، وبحسب "السومرية نيوز" قال مصدر محلى إنه توفى نتيجة مزاح أصدقائه معه بوضع حبوب "فياجرا" في كعكة عيد ميلاده ما أدى الى توقف عضلة القلب ووفاته بعد نقله الى مستشفى المحمودية العام".

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تنفيذ أكثر من 7 عمليات إنزال جوي من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة غربي محافظة الأنبار، وذلك بهدف القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم - أن عمليات الإنزال أفشلت مخططات الجماعات الإرهابية، موضحة أنه تم العثور على مصنع للعبوات الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار في قضاء الرطبة.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أنه بعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من صد هجمات لعناصر إرهابية خاصة على الطريق الدولي بالرطبة.