شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 10 آلاف و842 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية اليوم السبت، ضبط 10 آلاف و842 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 352 شخصًا، 56% منهم يمنيو الجنسية، و36% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 103 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 84 ألفا و915 وافداً مخالفًا، منهم 80 ألفا و938 رجلاً، و3 آلاف و977 امرأة، فيما تمت إحالة 73 ألفا و585 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1864 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8 آلاف و208 مخالفين.

وحذرت الوزارة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.