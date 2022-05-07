شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا جيد ولا يبعث على الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على مرابط، أن الوضع الوبائي في تونس جيد ولا يبعث على الخوف، إلا أنه يصعب التكهن بإمكانية حدوث موجة أخرى لفيروس كورونا أو أحد متحوراته من عدمه، لافتا إلى أن المراقبة مستمرة على الصعيدين الوطني والدولn من أجل لمتابعة حدوث أي متغير أو متحور على صلة بهذا الوباء.

وأوضح وزير الصحة التونسي - في كلمة خلال افتتاحه مساء أعمال المؤتمر التاسع لأطباء وجراحي القلب بجزيرة جربة - أن سيتم اتخاذ إجراءات تهم المعتمرين، ثم الحجيج في المرحلة القادمة، في إطار منهجية التنبه واليقظة إزاء إمكانية دخول أي متحور، خاصة عند وجود اختلاط كبير، مشيرا إلى إخضاع المعتمرين والحجيج للتحليل عند العودة وإتمام التلاقيح، مع العمل على عزل الحاج لفترة زمنية محددة.



ونوه الوزير التونسي إلى أن عدد الأشخاص الذين اتموا تلاقيحهم في تونس بلغ 6 ملايين و500 ألف شخص، أي ما يمثل 55 بالمائة من التونسيين، منهم ثلاثة أرباع من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة فيما فوق، وأكثر من الثلثين في سن 18 عاما فيما فوق، لافتا إلى تراجع الإقبال على التلاقيح، مثلما هو الشأن في باقي دول العالم، داعيا إلى مواصلة الانتباه واليقظة والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية.