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الجيش الصومالي يكبد الخلايا الإرهابية خسائر كبيرة بولاية هيرشبيلي الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات بعثة الاتحاد الإفريقية الانتقالية (أتميس) اليوم /السبت/، الخلايا الإرهابية خسائرة كبيرة في مناطق تابعة لإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية جرت في منطقة "مهداي" والقرى التابعة لها، حيث قامت القوات المشتركة بملاحقة فلول العناصر الإرهابية التي هاجمت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية لقوات "أتميس".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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